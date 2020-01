▲Seis policías de la Guardia Estatal resultaron heridos de bala en los últimos minutos del miércoles tras ser emboscados mientras comían en un puesto de hotdogs de Tijuana. El titular de la Sspc, Alfonso Durazo, aseguró que se convirtió en un cliché decir que no tenemos estrategia, lo que ocurre es que no seguimos los planes basados exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar . Foto Cuartoscuro

Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 24 de enero de 2020, p. 11

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que es falso que el actual gobierno no tenga una estrategia para combatir a la delincuencia: Se convirtió en un cliché decir que no tenemos estrategia, una cosa muy distinta es que no sigamos los planes históricos de seguridad basados exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar porque probó su ineficacia .

El funcionario insistió en que su estrategia no es recurrir a la violencia como primera instancia, sino atacar en cambio los problemas sociales, económicos y la corrupción, que dijo, son los que dan origen a la delincuencia. En entrevista, el funcionario confirmó que, junto con otros miembros del gabinete presidencial, recibirán el domingo próximo, en Palacio Nacional, a los integrantes de la Caminata por la Paz que inició este jueves en Cuernavaca, Morelos, ante quienes sostuvo, estarán abiertos a escuchar sus propuestas y críticas.

Durazo Montaño también censuró el reclutamiento de menores de edad para la policía comunitaria Alcozacán, en Chilapa Guerrero, lugar de donde eran originarios los 10 músicos asesinados el viernes pasado, entre ellos un niño de 15 años.