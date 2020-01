Mientras, Molina González indicó en conferencia de prensa que “Al no recibir apoyo (de las autoridades), los pueblos tienen que armar a los hombres, las mujeres y preparar hasta a los niños, porque es una situación muy delicada, son ofensivas muy duras de la delincuencia organizada. No creemos que sea (reclutamiento) forzado, porque es por desesperación. Armarse todos y esperar lo que venga.

–Eso es lo que se dice, pero hay que esperar. En Guerrero es el estado en donde está legalizada la autodefensa y de ahí se han agarrado quienes no son auténticos autodefensas de las comunidades para armarse, en general. Eso se está tratando.

Al preguntársele si con esta acción se pone en riesgo a los niños o se viola el interés superior de la infancia, el dirigente consideró que “ya se están poniendo en riesgo desde el Estado. La Crac está haciendo uso de sus derechos. Si no hay más, tiene que echar mano de lo que tiene. Estos niños (con entrenamiento en manejo de armas), al ver a su padre muerto, creo que merecen también algo, y si el Estado no se los da, es una muestra de al menos decir ‘aquí estoy’”.

En contraposición, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, señaló que aunque la presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria se trata sólo de un performance, no es posible prevenir un delito al tiempo de exponer a la niñez a hechos de violencia .

Luego de recordar que el reclutamiento a niños y adolescentes puede configurar delitos como trata, corrupción de menores y explotación, el especialista llamó a no sumarse a la criminalización de las familias indígenas y su policía comunitaria, sino exigir al Estado garantizar la vida y desarrollo social de estas comunidades .