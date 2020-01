Durante una reunión con miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados –encabezado por su presidente, Hugo Rafael Ruiz Lustre–, la ombudsperson aseguró a los legisladores que es autónoma en su labor y los llamó a trabajar sobre los puntos en común, no sobre las divergencias.

Recordó que este asunto ha provocado el encarcelamiento de muchas mujeres, y advirtió que se trata de un fenómeno que proviene de gobiernos del régimen anterior, de los partidos conservadores .

Ante las críticas por su supuesta cercanía con el Poder Ejecutivo, Piedra dijo a los legisladores: les garantizo que soy autónoma, que a mí me mueve la lucha por la vida, y no nada más la de mi familia, sino la de miles de ciudadanos que estamos esperando justicia (...) No se trata de hacerme promoción, sino de actuar y que estas acciones se conozcan .

Al término del acto, en entrevista con los medios, señaló que la CNDH se mantiene vigilante de diversos asuntos, como la caravana migrante –tema sobre el cual el organismo emitió después un comunicado–, abasto de fármacos contra el cáncer y el adiestramiento de niños en el uso de armas por parte de policías comunitarias de Guerrero.