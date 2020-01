M

éxico mejoró su calificación en el Indice de Corrupción de la organización Transparencia Internacional. Mejoró en cuanto a la posición que ocupa en la lista de 180 países; ahora se encuentra en el lugar número 130, con un avance de ocho lugares. Sin embargo, en cuanto a calificación en materia de probidad sólo mejoró un punto. Transparencia le asignó 29 puntos en una escala en que 100 es la máxima. Ningún país, por cierto, alcanza 100. ¿Cuál es el mérito de esta mejoría mínima en el primer año de gobierno de López Obrador? Ha hecho su divisa, su mantra, abatir la corrupción; incluso ha declarado que ya no hay corrupción en su gobierno. El mérito consiste en que detuvo la caída; el prianismo dejó a México en ruta a quedar como el más corrupto del planeta. No obstante, un punto no hace justicia a lo que ha logrado hasta ahora la 4T. Por primera vez en la historia hay pollos gordos en la cárcel. Probablemente la falta de reconocimiento se debe a Transparencia Mexicana, el capítulo local de Transparencia Internacional, que no está transmitiendo la información completa. El organismo fue creado en el foxismo por Federico Reyes Heroles. Se suponía que ayudaría a disminuir la corrupción. Sin embargo, tomó un camino sui generis. Comenzó a vender servicios al gobierno como ‘testigo social’ en la celebración de contratos. Facturó mucho dinero. Con el nuevo gobierno no le ha ido tan bien como antes.

Huachicoleros de la medicina