Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de enero de 2020, p. 25

Morelia, Mich., Los secretarios de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, y de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, firmaron el acuerdo de federalización de la nómina educativa con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, lo que permitirá a más de 32 mil maestros que laboran en esta entidad recibir sus salarios puntualmente, garantizar sus derechos laborales y salvaguardar el acceso de los alumnos a una educación con equidad y excelencia.

La descentralización de este sector en 1992 obligó al gobierno estatal a hacerse cargo del pago de la nómina magisterial, lo que ocasionó, sobre todo en los cinco años recientes, un déficit hasta de mil 500 millones de pesos en las arcas locales.

El 26 de diciembre de 2018 el gobernador Silvano Aureoles informó que decidió regresar a la Federación los servicios de educación básica y normal, ya que el pago de nómina y prestaciones generó un déficit financiero de 4 mil 200 millones de pesos en los primeros tres años de su administración.

Aseguró que en 2018 no tenía para pagar salarios ni prestaciones. No es que no me importe la educación, pero ese tema no es mi responsabilidad, sino del gobierno federal. La administración tiene 30 días para nombrar un representante y solucionar el problema, porque los maestros tienen derecho y razón en salir a las calles para protestar por la falta de pago de sus salarios y prestaciones , dijo entonces.

En diciembre de 2019 el gobierno federal asumió el compromiso de pagar la nómina; destinó 3 mil 265 millones de pesos para salarios, aguinaldos y otras prestaciones de aproximadamente 32 mil maestros. De aquí en adelante el pago de salarios no será un pretexto para que los profesores salgan a las calles , dijo Aureoles.

A decir de las autoridades educativas, la nómina había sido deficitaria y atendida con apoyos discrecionales no regulados, lo que generaba retrasos en el pago a los maestros.