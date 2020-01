Ap

Boston. Un juez le dijo al baterista de Aerosmith, Joey Kramer, que siga soñando si espera reunirse con la banda cuando ésta toque y sea homenajeada esta semana en la ceremonia de los premios Grammy.

El juez del Tribunal Superior de Massachusetts Mark Gildea rechazó el miércoles la solicitud de Kramer de ordenar que la agrupación, cuyo primer éxito fue Dream On (sigue soñando) de 1973, le permita participar en una celebración en Los Ángeles el viernes, así como en la gala de premios televisada del domingo.

Dado que Kramer no ha tocado con la banda en seis meses y la escasez de tiempo disponible para ensayar antes de las próximas actuaciones, Kramer no ha mostrado un proceso alternativo realista que baste para proteger los intereses de negocios de la banda , escribió el juez en su fallo.

Kramer dijo en un comunicado que estaba extremadamente decepcionado , pero que respetaba la decisión de Gildea.

Sabía que presentar una demanda era en cierto modo una batalla cuesta arriba , expresó. “Puedo mantener la cabeza en alto al saber que hice lo correcto –luchar por mi derecho a celebrar el éxito de la banda a la que he dedicado la mejor parte de mi vida ayudando a construirla.”

El músico de 69 años argumentó que la banda, que cofundó en Boston hace 50 años, incumplió su contrato al exigirle que volviera a audicionar para recuperar su trabajo tras sufrir una lesión en el tobillo por la cual se perdió gran parte de la residencia musical de Aerosmith en Las Vegas.

Aseguró que sus compañeros le exigieron que ganara de nuevo su puesto tocando una serie de solos en los ensayos para demostrar que estaba en un nivel apropiado .