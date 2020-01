Los primeros retirados bajo el esquema de Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore) comenzarán a darse a partir del siguiente año, por lo que el gobierno aún no tiene esa carga fiscal; no obstante, sí absorbe las pensiones y jubilaciones del sistema anterior, para lo cual en 2020 se destinarán alrededor de 900 mil millones de pesos y se espera que a partir del siguiente año el monto ya supere un billón de pesos.

Actualmente, para alcanzar una pensión mínima garantizada, es necesario que el trabajador acumule mil 250 semanas de cotización. Asimismo, para pagarla se requiere que el trabajador haya acumulado aproximadamente 700 mil pesos en su cuenta individual, pero en caso de que no alcance tal suma, el gobierno será el encargado de aportar el resto.

En entrevista, Carlos Ramírez Fuentes, especialista en pensiones y ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), destacó que se trata de una propuesta loable ; sin embargo, se debe tomar en cuenta que más personas tendrán derecho a la pensión mínima sin alcanzar el monto necesario para financiarla, por lo que tendrá que salir de recursos públicos.

El impacto no será inmediato, pero será importante una vez que la generación Afore comience a retirarse. Por ejemplo, si lo que ahorró una persona a lo largo de su vida laboral le alcanzó para una pensión de 2 mil pesos mensuales, el gobierno deberá aportar mil 746 pesos, dado que la pensión mínima garantizada a precios de hoy es de 3 mil 746 pesos , explicó la especialista.

Reforma debe tocar tres pilares del sistema

Para Ramírez Fuentes, el gobierno y la iniciativa privada deben tener claro que ninguna medida por sí sola es suficiente, y de hecho, desde su perspectiva, una reforma profunda al sistema debe tocar tres pilares: sustentabilidad, es decir, que financieramente sea viable; suficiencia, que mejore las pensiones, y cobertura, que llegue a la mayor cantidad de trabajadores.

En cualquier reforma se debe considerar una visión integral, no hay recetas mágicas, no hay balas de plata o soluciones mágicas; ninguna solución por sí misma es suficiente para resolver el reto de las pensiones. Bajar las semanas de cotización por sí sola no es una solución, pero en un contexto de reformas puede funcionar, siempre y cuando se cuiden los aspectos fiscales , señaló el especialista.

Hace unos días, Abraham Vela, presidente de la Consar, indicó que hacia la segunda mitad del año estará listo un proyecto para mejorar el Sistema de Ahorro para el Retiro, en la cual no descartó incluir la propuesta de disminuir las semanas de cotización. No obstante, indicó que si se contempla incrementar las aportaciones obligatorias, pero descartó tocar el tema de aumentar la edad de retiro.