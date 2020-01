Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 24 de enero de 2020, p. a10

Miguel Herrera, técnico del América, aseguró que su equipo no logró ser campeón en el reciente torneo Apertura 2019 debido a sus propias equivocaciones y no por el penal que el árbitro César Arturo Ramos no marcó en favor de las Águilas en el partido de vuelta de la final ante el Monterrey.

Luego que el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, reveló que Ramos Palazuelos está suspendido por no haber utilizado correctamente el sistema de videoarbitraje (VAR) en una jugada que pudo haber sido un penal sobre el ex americanista Guido Rodríguez, el Piojo exculpó al silbante y afirmó que su equipo es el único responsable del fracaso frente a Rayados.

“Nada (qué decir). Ya tendrá mucho trabajo el señor Brizio, que lo hace muy bien, y tendrá que arreglar todas las circunstancias del arbitraje.

Nosotros tenemos que arreglar lo nuestro y lo dije muy claro: no ganamos la final por lo que dejamos de hacer, por los errores que tuvimos, más allá de las fallas que hubo después, que no nos competen. Si hubiéramos jugado un partido perfecto seríamos campeones , declaró el timonel ayer en conferencia de prensa en Coapa.

Por otro lado, Herrera habló sobre la posible baja del colombiano Roger Martínez, quien, dijo, le ha pedido salir del equipo, así como del supuesto deseo del paraguayo Cecilio Domínguez de regresar, luego de que dejó el plantel a principios del año pasado para incorporarse al Independiente de Argentina, y afirmó no entender la razón por la cual ambos decidieron no continuar en el cuadro azulcrema; sin embargo, dejó en claro que no retendrá a ningún jugador que quiera irse.