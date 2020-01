César Arellano y Ángeles Cruz

Elementos de la policía capitalina se enfrentaron a golpes y jaloneos con alrededor de 20 padres de niños con cáncer cuando éstos intentaron traspasar los filtros de seguridad de Interjet ubicados en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante más de seis horas, los inconformes bloquearon la avenida de acceso principal a la terminal 1 para exigir al gobierno federal que garantice el abasto de medicamento contra el cáncer.

Al lugar arribó Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos médicos del Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), quien aseguró que no hay desabasto y les ofreció dialogar en mesas de trabajo a cambio de retirar el bloqueo.

Los afectados rechazaron la propuesta y solicitaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometa en un escrito o video a que no falten fármacos para las quimioterapias, pues –aseguraron– varios hospitales del país carecen de estos medicamentos.