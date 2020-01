Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 23 de enero de 2020, p. 12

Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien en días recientes pidió a los pacientes del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tener paciencia para ser atendidos con medicinas y consultas médicas, aceptó que el lunes pagó 16 mil pesos por un check up (gama de exámenes clínicos y procedimientos de tecnología para evaluar el estado de salud) en el exclusivo hospital ABC de Santa Fe.

Al viralizarse en redes sociales una fotografía suya, terminó por reconocer que cada año asiste a una revisión general. Al preguntarle por qué no utilizó los servicios del Issste, como ha reclamado desde la tribuna cameral a los funcionarios públicos, replicó: no sabía que en el Issste hay check up.

–Hay en redes una fotografía de usted en el hospital ABC. ¿Usted no va al Insabi? ¿No tiene seguridad social? ¿Por qué no va a hospitales públicos?