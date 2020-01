Una semana después de que estos proyectos fueron dados a conocer, la FGR expresó en un comunicado que no tuvo ninguna participación en su elaboración: Se distribuyó anónimamente un supuesto proyecto de la fiscalía al respecto, el cual nunca ha sido ni suscrito ni presentado por la institución o por su titular.

Los documentos que se difundieron contenían temas que causaron controversia, como ampliar la prisión preventiva oficiosa, revivir el arraigo y acotar los alcances de los amparos.

Al tiempo, la fiscalía se quejó por la poca difusión de las propuestas de su titular: A partir de ese día, no ha habido ni un solo comentario en los medios sobre los temas que el fiscal general hizo públicos. En cambio, y como resultado de la filtración masiva de lo que no dijo y de lo que no presentó, diversas personas han descalificado temas específicos de ese proyecto anónimo .

La FGR reiteró que será hasta febrero, al comenzar el próximo periodo legislativo, cuando presentará ante los senadores y el Ejecutivo federal sus proyectos.

La dependencia agregó que para su aprobación propondrá un debate público, democrático, transparente y participativo.