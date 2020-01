L

os pasajeros que ayer al filo del mediodía estuvieron en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México presenciaron la protesta de un grupo de padres de familia que se quejaron de que no hay medicinas contra el cáncer en los hospitales públicos. Los noticiarios de radio y televisión vespertinos le dieron vuelo a la protesta.En la versión de Notimex, la agencia de noticias del gobierno, familiares de los niños calificaron como burla la respuesta negativa de las autoridades de la Ciudad de México. Omar Enrique Hernández, uno de los participantes en la manifestación, dijo que justo cuando hacían su arribo a la Terminal 1 del aeropuerto, recibió una llamada del subsecretario de Gobierno capitalino, Arturo Medina, para informarles que ya se había suministrado el medicamento utilizado en la quimioterapia (Vincristina). “Qué casualidad que justo cuando llegamos a la terminal aérea, el funcionario se comunica conmigo para informarme que ya no hay desabasto en el Hospital Federico Gómez. “Yo me pregunto. ¿por qué se esperan a que anunciemos o a que llevemos a cabo algunas acciones, para darnos respuesta a nuestras peticiones que no son de uno ni dos meses, sino que llevan varios meses. El asunto de las medicinas se ha vuelto un crucigrama muy complicado para las autoridades.

