Si sumamos las comunidades de la sierra en donde hay mil 200 desplazados, más estas restantes, que son alrededor de 500 ciudadanos que huyeron, en total serían mil 700. Estamos invirtiendo diario 10 mil pesos a través del comedor comunitario, pero el presupuesto, si acaso, nos va a durar unos 10 días. Muchos de los desplazados aportan para su comida, pero no será por mucho tiempo; el municipio no tiene recursos .

La exigencia es que se establezca una base de operaciones del Ejército y la Guardia Nacional para que los desplazados regresen a sus comunidades. Esta es la zona más productiva, sostiene al resto del municipio; si se nos cae, habrá una crisis .

Si bien hay presencia del 34 Batallón de Infantería en la cabecera con dos vehículos artillados y un camión de apoyo, “en Guayameo apenas se estableció ayer la Guardia Nacional, pero en San Rafael es necesario una base permanente.

La situación es crítica, yo todavía confío en que tanto el gobierno federal como el estatal entiendan que se vive en Zirándaro una situación de emergencia. Ojalá después no sea demasiado tarde, porque la gente está muy molesta , concluyó.

Una anciana solloza e interviene en la entrevista, mientras su esposo se esconde para que no lo vean llorar. Dejé mi casa sola. Ya estamos viejos y enfermos, tengo 73 años. Mi esposo se pasó enfermo todas las aguas, vivimos casi de limosna; yo dejé todos mis gallinas. Ese día vivimos lo peor. Nos sonaban las balas por todos lados. Fuimos los últimos en salir (de San Rafael) apenas ayer (lunes). El sábado, por el miedo se me entumió un pie; tenía mi lengua como encogida, no podía hablar. Lo único que tengo ahora es una bolsa con cosas que la gente de aquí (Guayameo) me dio .

Antes, en San Rafael, una de las desplazadas narró: Salimos el martes con mis suegros, mis hijos y mi marido. Huimos pasando por los cerros. Salimos a las seis de la tarde y llegamos a las 11 de la noche a Guayameo, pero iba muchísima gente, muchos niños deshidratados. Me daba mucha lástima ver a los viejitos que no podían caminar .