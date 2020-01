La Máquina no ha podido cerrar el fichaje de Castro debido a que se encuentra ante un enredo por los derechos del mediocampista. En entrevista con La Jornada, el representante Gianluca de Franco aseguró que está vigente el contrato que tiene con el jugador colombiano, el cual expiraba en junio, debido a una cláusula que renovó el vínculo de manera automática luego de que el futbolista no envió una carta para confirmar que concluía el convenio.

La situación se complicó después de que Castro viajó el fin de semana pasado a México con el representante colombiano Freddy Candanosa, con el que intentó negociar su transferencia con Cruz Azul.

El problema llegó a tal grado que Henry Cuartas, miembro del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali –que comparte con el Alianza Petrolera la carta del jugador–, aprovechó su estancia en México por el fichaje de Juan Ignacio Dinenno con Pumas para intentar destrabar las negociaciones del caso Alex Castro y cerrar el acuerdo con los cementeros.

Mientras logran completar el plantel y con dos derrotas al inicio de la temporada, Siboldi reconoció que no le queda más que esperar y trabajar con los jugadores que tiene. Aceptó que ante la falta de un refuerzo en la ofensiva convocará para el duelo ante Santos a Édgar Méndez, quien está en la lista de transferibles. Sé perfectamente de la urgencia de los resultados. No me espanta, sé que el banco de Cruz Azul es muy difícil, pero yo me siento preparado, estoy muy tranquilo con lo que estoy haciendo , dijo.

Por otra parte, La Máquina al fin alcanzó un acuerdo con el argentino Lucas Passerini, quien llegará este viernes para presentar los exámenes médicos y firmar contrato.