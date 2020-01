El único argumento de Flores es que la asamblea extraordinaria no es avalada por la Confederación Deportiva Mexicana, de la que es representante jurídico, lo que no es necesario,pues los asociados están en condiciones de reclamarle violaciones a los estatutos y, en su caso, destituirlo.

Aunque Flores disuadió ayer a los asociados de no asistir a la asamblea extraordinaria, en un apurado video en Youtube, donde advertía que era un acto ilegal, se espera la asistencia de la mayoría de asociaciones en la asamblea extraordinaria, citada por el primer vicepresidente, Mario Chávez, presidente de la Asociación de Tenis de Nuevo León.

Los inconformes con la gestión de Flores Fernández llegarán a la extraordinaria con múltiples reclamos, entre otros, asignaciones de torneos a placer, desde nacionales hasta la próxima serie Copa Davis en el club La Asunción del estado de México, en cuya asociación nombró a su hermano, Luis Flores, lo que se considera un acto de nepotismo, al no reconocer al consejo directivo electo de forma legítima.

Chávez explicó, también en redes sociales, que la asamblea esta checada al 100 por ciento por nuestro equipo de abogados. La Codeme no tiene facultades para otorgar o no aval. La máxima autoridad es la Asamblea de Asociados y son los dueños del tenis nacional. Les solicitó a los presidentes de asociación que no se dejen intimidar. Flores Fernández ha hecho mal las cosas y la mayoría ya estamos cansados de sus acciones .

Realmente hay un sentir de las asociaciones, con las que hemos platicado, para un cambio. La Federación necesita unir a los tenistas, las asociaciones, los entrenadores, porque no hay un rumbo y si sólo estás pegue y pegue, llega un momento como el que está viviendo ahorita el tenis, que está golpeado por todos lados , señaló José María López, quien al igual que Mario Chávez, de lograrse la destitución del actual presidente, trabajarán y contendrán de manera limpia , dijo, para tomar las riendas de la FMT.

A las denuncias contra Flores, algunas penales, como la de Chiapas, donde el federativo intentaba reclamar el predio del Centro Nacional de Tenis, se suman otras tantas en el estado de México, en Morelos, mientras que más de cien tenistas de Michoacán decidieron no participar en el torneo estatal por falta de garantías, seguridad y logística, en el certamen programado esta semana con una serie de irregularidades.