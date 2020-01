Taibo II refirió que ese convenio incluye la visita del Librobús al menos dos veces por semestre en cada plantel, con descuentos hasta de 90 por ciento en los libros, la realización de conferencias y debates en torno al libro y el fomento a la lectura, la formación de clubes de lectura, las bases para la estructuración de talleres de lectura ‘‘con mentalidad clara: son voluntarios”, y también la creación de talleres de literatura, aunque advirtió: ‘‘Vamos a articularlo, no va a ser tan rápido”.

Leer ‘‘no tiene que ver con obligación o necesidades técnicas: el que no lee está destinado al fracaso; la estructura académica crea ingenieros, maestros, mientras en la lectura por placer existe un componente sentimental que no lo da la educación formal (…) Tenemos que crear una república de lectores democrática, no obligatoria”.

Ya en charla con los medios, Taibo II dijo que Educal terminará con sus deudas en los próximos meses, que es cuando se firmará la fusión formal con el FCE, ‘‘aunque desde hace meses trabajamos juntos”, destacó los buenos resultados de los Librobuses que han visitado 600 escuelas primarias en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el área conurbada; aquí el objetivo es llegar a 2 mil escuelas, además de que se implementarán otras estrategias de fomento a la lectura a través de diferentes canales, como las telesecundarias.

En cuanto a la colaboración con el Gobierno de la CDMX en materia cultural, Paco Ignacio Taibo II adelantó que ya tuvieron una primera reunión en la que se acordó que ‘‘vamos a participar en la Feria del Libro del Zócalo más fuerte que la vez anterior; vamos a estar en los remates de libros, vamos a llevar colecciones de Vientos del Pueblo en exhibidores a todos los Pilares, vamos a coeditar el libro del Día Internacional del Libro el 23 de abril junto con otras instituciones para que sea nacional”.

Asimismo, sostuvo que el FCE asistirá a todas las ferias del libro que se desarrollen en América Latina y también a la de Los Ángeles e Italia para comprar material, pero ya se descartó Londres.