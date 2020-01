Va a acelerar el movimiento, pero sigue habiendo demanda para el transporte público en Cuautepec; entonces, no va a haber problema ahí, nos vamos a poner de acuerdo , refirió, al considerar que ha faltado mayor información, para que no haya malas interpretaciones del proyecto..

Por su parte, vecinos inconformes advirtieron que no van a permitir que se realice la construcción del Cablebús, pues no dejarán que se les quiten sus casas por un sistema que no va a solucionar los problemas de movilidad de la zona, que se podrían arreglar con menor inversión y sin afectar a la población.

En un comunicado, señalaron que se reunieron con el director general del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, Manuel Fernando Galindo Altamirano, quien expuso que el proyecto trata de ser lo menos agresivo con el entorno.

Sin embargo, un vecino expresó que defenderá su patrimonio. Para el gobierno es muy fácil llegar, tocar y afectar. Yo no lo voy a permitir porque 35 años me costó construir mi casa y no nos vamos a dejar .

Los inconformes aludieron el caso del Mexicable en Ecatepec, donde, aseguraron, hay asaltos y deben viajar con el delincuente hasta que se baja en la siguiente estación.

También señalaron que para llegar a la terminal del Cablebús, la gente debe bajar del cerro en camión o en taxi, con lo que harán doble gasto.