Miércoles 22 de enero de 2020

Para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas por extracción, procesamiento y combustión de 1960 a 2019 en los campos petroleros de Pemex, sería necesario reforestar una superficie equivalente a 2.02 veces la totalidad de la superficie terrestre del país, por al menos una década, señala un análisis de Cartocrítica.

Indica que para mitigar las emisiones potenciales de reservas petroleras se requeriría un total de 112 mil 325 millones de árboles, para los que sería necesario destinar una superficie que equivale a 57 por ciento de la totalidad de la superficie terrestre de México, por al menos 10 años.

En un estudio que detalla en forma territorial las emisiones por extracción, procesamiento y combustión de gas y petróleo en México, destaca la contribución histórica y potencial de Pemex a la emergencia climática, ya que aporta 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En conferencia de prensa, la organización Cartocrítica destacó que en México no se realizan mediciones directas de emisiones en el sector de hidrocarburos, no se tiene un sistema de inspección y vigilancia eficiente y no se puede constatar que las instalaciones del sector se encuentren en un estado adecuado.