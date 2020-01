En 1993 el sacerdote era director territorial, en ese tiempo fue cuando nosotras denunciamos , dijo Biani. Ana Lucía lo hizo en 1992. Él tuvo conocimiento de los abusos desde diciembre de ese año y en ese tiempo no hizo nada .

Biani López, quien denunció al ex cura en 1993 junto con otras tres niñas, señaló a los sacerdotes Eloy Bedia y Luis Garza Medina, directores territoriales, que recibieron las denuncias en la década de 1990; a Aurora Morales, quien en ese tiempo era académica en el Instituto Cumbres de Cancún y sacaba a las estudiantes de clase para llevarlas con el abusador; así como al mismo director de la congregación, Eduardo Robles Gil, quien en 2014 supo de los casos pero no realizó una investigación.

Las víctimas de los abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Fernando Martínez Suárez identifican a por lo menos cinco integrantes de los Legionarios de Cristo que encubrieron las agresiones, dos de ellos forman parte del Capítulo General, máximo órgano de gobierno de la congregación.

Eloy Bedia se reunió con las mamás de las víctimas, quienes le pidieron hablar con Martínez Suárez, pero para ese momento ya lo había removido , se anticipó a ellas. El ex cura fue enviado a Salamanca.

El director territorial, añadió, ahora se escuda en que sólo obedeció las órdenes de sus superiores. No sé si efectivamente la orden vino de Marcial Maciel (fundador de los Legionarios de Cristo) o no pero no se puede esconder en esa obediencia ciega... Él tuvo ante sus ojos cinco denuncias de abuso sexual .

Sobre Garza Medina, quien participa en el Capítulo General de los Legionarios –el cual inició el lunes en Roma–, Biani dijo que es señalado de encubrimiento porque antes de Bedia él era el director territorial, en 1991, año en que Martínez Suárez fue trasladado del Cumbres Lomas a Cancún porque fue denunciado por abuso sexual.

Respecto de Morales, a ella la denunciarán por complicidad, porque era la que nos sacaba de los salones de clase y nos llevaba a las oficinas del director o a la capilla, que eran los dos lugares donde abusaban de nosotras . Indicó que de Cancún fue trasladada a Monterrey, donde la movieron el año pasado después de que se detonaran las denuncias contra Martínez Suárez.

La congregación anunció que se someterá a una investigación en coordinación con el Vaticano para señalar a los responsables de negligencia o encubrimiento en los casos de abusos sexuales cometidos por Martínez Suárez.