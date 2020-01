L

a caravana que está intentando pasar por la frontera sur muestra claramente que las personas migran por necesidad, ya sea violencia, inseguridad, pobreza, etcétera, y que en su desesperación están dispuestas a lo que sea. Reforzar la frontera para intentar bloquear la entrada de estas personas ha generado muy lamentables enfrentamientos que no dejan para nada bien parado al gobierno, y lo peor: no resuelve en absoluto el problema, todo lo contrario. Si bien podría pensarse que es una forma de desincentivar posibles flujos, la realidad es que las causas del fenómeno migratorio ahí están y en la medida en que no haya ni visos de cambio, y los países origen no se planteen la necesidad de cambiar sus políticas y las flagrantes desigualdades en la población, los éxodos seguirán.

El gobierno mexicano se encuentra atrapado entre un vecino que amenaza con aplicar aranceles de 5 por ciento a todas las mercancías del país, si no detiene a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y la presión de los migrantes centroamericanos y de otros países extracontinentales que no quieren quedarse en México, sino documentos de tránsito para alcanzar al vecino del norte. Y para colmo aceptó que Estados Unidos regresara a todos aquellos que esperan sus audiencias para continuar con el proceso de asilo, aunque algunos han aceptado buscar asilo y refugio en México. El gobierno mexicano se ha visto rebasado, no hay fondos suficientes para atender a aquellos que están a la espera de pasar los trámites. Si bien hasta ahora los migrantes apenas representan 0.5 por ciento del total de la población en México, cuando hay países como Suecia con 10 por ciento de migrantes, o el propio Estados Unidos, que alcanzan 14.5 por ciento.

Xenofobia y racismo se perciben en el país, por eso habría que recordarles a estos mexicanos que México ha sido considerado uno de los más importantes expulsores de migrantes en el mundo, y el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos a partir de la firma del TLCAN alcanzó más de 6 millones de personas. Conocimos de viva voz las penurias y dramas que vivieron estos trabajadores al tener que cambiar un comportamiento circular, es decir, de ir y venir, cuando el vecino del norte puso en marcha un conjunto de programas para reforzar la frontera. La crisis de 2008 dio lugar a las gravísimas deportaciones de mexicanos, por ser indocumentados, a pesar de que podían probar haber trabajado y pagado impuestos ahí muchos años, pero nunca pudieron obtener los papeles que los podían sacar del limbo jurídico. El retorno no ha sido para nada terso para estos migrantes, prácticamente no hubo programas para su reincorporación y enfrentan enormes dificultades para encontrar trabajo. Otros se han mantenido en la frontera norte, esperando poder reunirse con sus familias, y hay que decir que sus vidas son verdaderamente dramáticas.