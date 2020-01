F

rancisco ha sido el papa más cuestionado y agredido en la historia moderna de la Iglesia. Su estilo y reformas anunciadas provocan una inusitada rebeldía dentro y fuera de la Iglesia. Sus detractores han usado las redes como arma mortífera para vituperar la figura pastoral de Mario Bergoglio. No olvidemos que el pontificado de Francisco emerge de una profunda crisis eclesiástica y de un severo diagnóstico de los cardenales electores que exigían cambios y reformas de una institución a la deriva.

En 2013 Benedicto XVI anunció su retiro valiente. Anciano, enfermo y deprimido se reconoce rebasado por las intrigas, escándalos y luchas de poder palaciegas en una institución que se desmembraba. Anunció que se retiraría, se recluía en silencio y pregonó que no intervendría en la gestión de la Iglesia. Por ello causó conmoción la noticia reciente de que el Papa emérito publicó un libro, junto al cardenal Robert Sarah, ligado a las ideas ultraderechistas de Marcel Lefebvre, donde defiende radicalmente el celibato y se opone a la ordenación de hombres casados. Esto en reacción a la propuesta de ordenar sacerdotes casados aprobada en el pasado Sínodo de la Amazonia para ciertos lugares del mundo y de manera extraordinaria. Era claro el temor de que el reformista Francisco lo podría aprobar en la exhortación apostólica que redacta y será publicada en breve.

Ante el inusual atrevimiento de Rat­zinger, los focos rojos se encendieron en Roma. Los adelantos editoriales publicados en París por Le Figaro no dejaron duda. Titulado Des profondeurs de nos coeurs (Desde lo profundo de nuestros corazones), en los forros del libro se lee: Desde su renuncia en febrero de 2013, la palabra del Papa emérito ha sido rara. Ha cultivado el silencio, protegido por las paredes del monasterio Mater Ecclesiae, en los jardines del Vaticano. Ahora, excepcionalmente, en compañía del cardenal Sarah, su gran amigo, decidió escribir sobre el tema más difícil para la Iglesia: el futuro de los sacerdotes, la definición justa del sacerdocio católico y la defensa del celibato .