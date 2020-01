Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de enero de 2020, p. 3

Con la Guardia Nacional (GN) en la frontera sur se garantiza el cumplimiento de las leyes mexicanas sin violar derechos humanos y, aunque parezca contradictorio , se brinda protección a los migrantes que pretenden ingresar a México, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan, llegan al norte, los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes; también los desaparecían , sostuvo horas antes de que los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, rechazaran que exista una emergencia en materia migratoria.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, afirmó que el lunes, al contener a la caravana de centroamericanos –la mayoría hondureños–, se logró aplicar la ley sin violar los derechos humanos.

Nuestros adversarios, los conservadores, los que no decían nada antes, quisieran que se reprimiera; están a la caza del gazapo, quisieran tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante, pues no, porque no somos iguales , señaló el mandatario federal.