l economista estadunidense James Tobin propuso en 1971 un impuesto sobre las transacciones financieras; afetaría a la gente de dinero. Desde entonces la idea ha estado presente cuando se habla de la enorme desigualdad económica entre los seres humanos. Se trata de aplicar un gravamen especial a los ricos y emplear la recaudación en beneficio de los pobres. Con el paso de los años, y con motivo de los movimientos antiglobalización, fue rebautizado como impuesto Robin Hood, en honor del mítico personaje que robaba a los ricos para darl a los pobres. La Oxfam propone que se aplique en México. Esta organización internacional fue fundada en 1995 por un grupo de agrupaciones no gubernamentales independientes. Su objetivo es trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha mundial por reducir la pobreza y la injusticia; tiene un capítulo en México. Según Oxfam, seis personas concentran mayor riqueza que la mitad de la población, calculando que la mitad de la población sea de 62.5 millones de personas. El presidente Lopez Obrador ha emprendido programas para aliviar la crueldad de la pobreza. Sin embargo, no son suficientes, según Oxfam. El gobierno necesita más recursos para emprender tareas de más envergadura. Plantea la necesidad de una reforma fiscal que podría empezar a gravar con 0.5 por ciento los bienes de uno por ciento de la población con más ingresos. Con la medida se recaudarían 92 mil millones de pesos, con lo que se duplicarían, por ejemplo, los recursos que tendrá el Insabi (el nuevo sistema popular de salud) este 2020, explicó Milena Dovalí, coordinadora de investigación de Oxfam. Es un idea plausible. Sin embargo, no se puede llevar a consulta pública porque el tema de impuestos quedó excluido de los permitidos. Si los grandes millonarios no se resignan a que haya quedado prohibida la cancelación de impuestos, y están forcejeando en los tribunales, ¿imaginan su reaccion frente al impuesto Robin Hood?

Pemex, préstamo

Pemex anunció que tomó un préstamo. Colocó 5 mil millones de dólares en bonos a 11 y 40 años, cuyos fondos usará para refinanciar su deuda. Va a pagar un interés alto: el bono a 11 años tiene un rendimiento de 5.95% y el de 40 años 6.95%. En días pasados la Secretaría de Hacienda concertó otro bono, pero más benigno: tasa de interés menor a 2 por ciento.Su deuda financiera ronda 100 mil millones de dólares. Por otro lado, la producción petrolera bajó un 7% en 2019 respecto del año previo. La producción de crudo total, que incluye a Pemex y los operadores independientes, promedió 1.68 millones de barriles por día el año pasado, frente a 1.81 millones promedio en 2018, según cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos divulgadas el martes.