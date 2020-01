Abril del Río

Miércoles 22 de enero de 2020

Carlos Padilla Becerra a su regreso de Lausana, se mostró tranquilo respecto de la economía del Comité Olímpico Mexicano (COM); aseguró que está garantizada la aportación de la iniciativa privada para la delegación que asistirá los Juegos de Tokio 2020 y desmintió que Ana Guevara haya enviado un oficio al COM para solicitarle que explicara con detalle el destino que daría a los 50 millones de pesos que asignó la SEP al organismo olímpico, partida que Guevara rechazó entregar.

Los 23 millones de pesos que requirió el COM de la iniciativa privada para la delegación, están por concretarse, aseguró Padilla Becerra, quien retornó al país tras su estancia en Lausana, donde acompañó a los atletas mexicanos que tomaron parte en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud.

Eso va muy bien. Tenemos presupuestada esa cantidad para el viaje la delegación mexicana, y eso lo estamos consiguiendo con la iniciativa privada; es estar fuera (del presupuesto de gobierno), apoyando al señor Presidente de la República con el problema de recursos económicos que tiene el país, lo estamos consiguiendo por medio de empresarios responsables con el deporte nacional y con el país , asentó el dirigente.

Sin embargo, fue categórico al rechazar que Ana Guevara le haya solicitado cuentas al COM, mediante un oficio el pasado 28 de noviembre, días antes de que la titular del Conade le informara al COM que no tendría la partida de 50 millones de la SEP.