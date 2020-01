De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de enero de 2020, p. a11

El mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien actualmente milita en el club español Atlético de Madrid, aseguró que le gustaría repetir la experiencia de competir en unos Juegos Olímpicos, luego de que en Londres 2012 ganó con la selección nacional la medalla de oro en el torneo futbol, por lo que no descarta su participación en Tokio 2020.

Claro, me encantaría. Si me preguntas qué refuerzos estarían para la selección, obviamente que me incluiría en esa lista. Sería un sueño poder participar y ganar nuevamente unas olimpiadas. Es verdad que después de haber vivido esa experiencia, supongo que es más fácil asimilar lo que vas a enfrentar y vas a vivir. Y podría pasar esa experiencia a los jóvenes que van por muy buen camino , declaró ayer a la cadena Fox Sports.

Por otro lado, Herrera afirmó que por ahora no le interesa regresar al futbol mexicano o integrarse a la MLS de Estados Unidos, tal como lo hizo su compatriota Javier Chicharito Hernández, quien acaba de ser contratado por el LA Galaxy.