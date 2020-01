L

e pregunto al secretario de Cultura de la Ciudad de Mexico (CDMX), José Alfonso Suárez del Real, si en verdad renunciaría de no pagársele los honorarios adeudados a la comunidad artística el 31 de enero como fecha límite.

–Se les está pagando.

–Dijiste algo muy arriesgado: que te irías sin no se les pagaba.

–Si el 31 de enero no está pagado lo que se les adeuda nos van a dar las gracias. Así de clara es la disposición de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Suárez del Real no se justifica ante el retraso de los pagos. Nos hace ver que son consecuencia de dejar de considerar a la cultura como un conjunto de eventos para asumirla como un derecho constitucional. Y eso, nos dice, está provocando una ‘‘revolución silenciosa”.

Me parece que tiene razón. La Secretaría de Cultura de la CDMX no estaba preparada para ese cambio. Sólo así se explica el crecimiento de actividades e infraestructura culturales en este ultimo año. Las 927 personas que colaboraron en la institución se convirtieron en el transcurso de un año en mil 900; de tres teatros se pasaron a cinco; de siete Faros a nueve; los famosos Pilares no existían y el programa de 333 colonias tampoco. Algo más: si antes se contrataban los servicios muchas veces a través de terceros ahora se contratará a los creadores y elencos de manera directa.

Además de resolver el urgente tema de los pagos se busca establecer un mecanismo que dé certeza jurídica y administrativa a los creadores.

Ahora que se ha generando una baja considerable del adeudo que se tenía, se acordó que los elencos contratados tengan cinco días hábiles para presentar su recibo o factura, la secretaría otros cinco para revisar que los datos fiscales sean correctos y, si todo marcha bien, en 20 días hábiles se liquidará el adeudo. Las 103 compañías que participarán este año en la Secretaria de Cultura de la CDMX ya nos dirán cómo marchó este acuerdo.