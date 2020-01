Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de enero de 2020, p. 3

Quizá la fascinación que existe por la novela negra, el género policial, se deba a un efecto de mercadotecnia, pero también responde a resortes más profundos, considera el escritor argentino Juan Sasturain.

El autor de El último Hammett, obra publicada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) en su colección Popular, que presentó en la reciente Feria Internacional del Libro en el Zócalo y con la que ganó el Premio Dashiell Hammett en 2019 a la mejor novela negra escrita en castellano, fue nombrado el 7 de enero director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina.

Lo policial “es también una manera de leer. La literatura está hecha de maneras de escribir y de leer; si no hay lectores, no se produce el fenómeno y hoy se lee mucho en esos términos. Si uno ve una puesta de Hamlet o Medea, está lo existencial; pero también está puesto el énfasis en la lectura desde el desencadenamiento de la violencia; eso pasa”.

Abrevar en Hammett, McCoy y Chandler

La violencia en nuestros contextos se ha naturalizado, sostiene en entrevista con La Jornada Sasturain (Adolfo Gonzales Chaves, Provincia de Buenos Aires, 1945), ‘‘y hoy es lo que es: una tragedia universal sintomática del poder del dinero, de la concentración, de todo lo que sabemos, de las mafias, de los poderes paralelos. En mi caso no tiene nada que ver con nada de eso, escribo estas novelas porque soy un lector. No soy un señor que sepa de calibres, no sé de calibres, de policía no sé nada. Alguna vez me metieron preso cuando era joven pero no sé nada de procedimientos policiales, no investigo cuando escribo, pero soy un lector de grandes autores que he tenido la suerte y tenemos la suerte de haber leído y esos son los que me han motivado. Me puse a escribir a partir de experiencias sobre todo de lectura, porque me dieron un instrumento Hammett, McCoy, Chandler, una máquina narrativa que me sirve o nos sirve para contar cosas de nuestras realidades”.

Puede ser que la novela policiaca sirva para entender un poco lo que se vive en sociedades sometidas a la violencia. ‘‘La novela criminal, la novela negra, todas esas categorías que sirven para muchas cosas se practican en todas partes de manera diferente. En las últimas décadas, a partir de Henning Mankell y muchos otros buenos autores, provenientes del área escandinava, ha proliferado y es muy bien leída y valorada la novela nórdica, con daneses, suecos, noruegos, finlandeses”.

El modelo nórdico se practica también en países como Francia o España y tiene una característica especial: ‘‘Los héroes, los protagonistas, son representantes del orden y de la ley y son creíbles; es decir, presentan natural y saludablemente a las instituciones. No sabemos si funcionan, pero por lo menos en las novelas sí.

‘‘Una vez charlábamos de eso con Élmer Mendoza y con otros compañeros en un encuentro de literatura policiaca en Uruguay: nosotros no hacemos literatura nórdica, tenemos literatura súrdica. Del río Grande para abajo la literatura policiaca es una evidencia de que las relaciones entre la ley y la justicia no son demasiado amables. La posibilidad de que la ley se cumpla, de que se haga justicia, es una posibilidad, pero no una garantía de ninguna manera; o por ejemplo, el héroe llega hasta el final, pero luego no se hace justicia.