Creo con firmeza que es una lástima que no continúes con nosotros , escribió el perredista.

Cabe recordar que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no aceptó la renuncia de Carina Piceno quien solicitó que su salida se formalizara el 15 de diciembre pasado; el documento fue avalado y firmado por todos los integrantes de la Junta excepto por los representantes del Grupo Parlamentario de Morena.

La salida de Piceno se dio luego de que salió a la luz que la ahora ex coordinadora de Servicios Parlamentarios, el ex consejero Jurídico y de Servicios Legales Héctor Villegas y la ex titular del Instituto de Verificación Administrativa, María Idalia Salgado, utilizaron el jet privado de Fernando Ruano, uno de los líderes transportistas más importantes de la ciudad, para salir de viaje a Estados Unidos.

Sobre el tema, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no aceptará ni tolerará ningún acto de corrupción ni conflicto de interés en su gobierno. Incluso afirmó que la Contraloría General inició una investigación sobre el caso.