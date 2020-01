Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 21 de enero de 2020, p. 11

A escala mundial se estima que 30 por ciento de los casos de abuso sexual son cometidos por menores de edad. En la mayoría, quienes agredieron habían sufrido a su vez abusos o diversos tipos de violencia como maltrato físico, emocional o abandono parental, señalaron organizaciones que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En el foro Prácticas abusivas sexuales: la experiencia de Chile, que se realizó ayer en el Museo de Memoria y Tolerancia, especialistas indicaron que en México no se tienen datos sobre abusos de este tipo debido a que las víctimas no denuncian y a que tampoco se tiene un registro formal. Además, no se cuenta con un modelo de atención para los menores involucrados en estas prácticas.