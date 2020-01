Ap

Periódico La Jornada

Martes 21 de enero de 2020, p. 11

Todo empezó a descubrirse en el baño de niñas de una escuela de Cancún en 1993. Cuatro o cinco alumnas de primaria cuchicheaban en secreto con caras llorosas.

Beatriz Sánchez, entonces maestra de inglés del colegio Cumbres, regido por los Legionarios de Cristo, se dio cuenta de que algo pasaba cuando una de las mayores entraba y salía del baño. Cuando me acerqué me dijo: miss, cada vez el padre se lo está haciendo más fuerte a las más pequeñitas y ya no queremos que pase eso con ellas, por fa-vor, ayúdenos .

Como no se atrevieron a decir más, Sánchez, ahora de 63 años, las instó a hacerlo en una carta para ella y otra maestra.

Biani López-Antúnez, una de aquellas pequeñas, escribió un claro documento incriminador contra el sacerdote Fernando Martínez Suárez que no había sido divulgado hasta ahora, cuando la orden es investigada por abusos y encubrimiento.

La presentadora de televisión Ana Lucía de Salazar reveló en mayo los abusos que había sufrido por parte de Martínez en la escuela de Cancún, así como los esfuerzos de la jerarquía de la Legión de Cristo por ocultar las agresiones. Las revelaciones han golpeado a la orden en su feudo tradicional, México, y arrojado una sombra sobre las prestigiosas escuelas privadas que son su principal fuente de ingresos.

Su historia llevó a las autoridades católicas mexicanas a conde-nar los abusos y el encubrimiento de los crímenes.

También animó a hablar a otras víctimas, como López-Antúnez, quien el 14 de mayo de 1993 había concluido su carta con una petición que mostraba el miedo a revelar lo que les sucedía: P.D. Es un secreto entre miss Lorena y yo .