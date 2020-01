Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 21 de enero de 2020, p. 11

La congregación de los Legionarios de Cristo anunció que se someterá a una investigación en coordinación con el Vaticano para señalar a los responsables de negligencia o encubrimiento en los casos de abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Fernando Martínez Suárez.

En 2019, la Legión de Cristo realizó una investigación sobre los abusos perpetrados por el ex cura después de que la cantante y conductora Analú Salazar denunció en redes sociales que Martínez Suárez abusó de ella cuando tenía ocho años y estudiaba en el Instituto Cumbres, en Cancún. Si bien el informe concluyó que el ex sacerdote violentó a por lo menos ocho menores, no menciona a otros responsables, por lo que fue criticado por víctimas y la misma jerarquía católica.

La congregación religiosa aseguró ayer que junto con los integrantes hasta ahora señalados de encubrimiento, entre ellos el sacerdote Eloy Bedia, colaborarán con la investigación a la que se someterán, así como con las instancias civiles que lleven denuncias del caso.

Indicó que Bedia, quien en los años 90 fue director territorial de la Legión, renunció a su participación en el capítulo general –máximo órgano de gobierno de una congregación–, el cual inició ayer.