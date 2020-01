Ángeles Cruz Martínez

La próxima reforma al sistema de pensiones en México será de gran calado . Por lo pronto, no se prevé aumentar la edad de jubilación ni se trata solamente de bajar las semanas de cotización, como se ha planteado en algunos sectores, sino incluir a los trabajadores informales e independientes, entre otros elementos, afirmó Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Dijo que a mediados de este año la Consar tendrá listo un borrador que se presentará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al presidente Andrés Manuel López Obrador para luego llevarla a la discusión con los distintos sectores en el país.

Al ser entrevistado después de participar en el sorteo Ahorra y gana con Pensionissste 2020, el funcionario estimó que la reforma legal se concretará en los siguientes dos años. Es una tarea compleja, pero se busca la inclusión y que sea congruente con los planteamientos de esta administración en materia social.

Debido a que todavía no hay un proyecto concreto, Vela Dib prefirió no dar mayores detalles del documento que se prepara en la Consar, el cual será el punto de partida para la discusión que se dará en los meses siguientes.

No obstante, señaló que por el momento no esta previsto modificar la edad para el retiro. Precisó que la reforma al sistema de pensiones no incluirá a los trabajadores del sector privado que pertenecen a la generación de transición de la Ley del Seguro Social, es decir, los 9 millones de empleados con derecho al retiro con base en el sistema de reparto solidario de la ley de 1973.

Vela Dib detalló que de éstos, 4.5 millones ya están jubilados, mientras la otra mitad lo hará en los siguientes 30 años. El 2050 será el último para esa transición.