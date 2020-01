Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 21 de enero de 2020, p. 5

El paquete de iniciativas de reforma del sistema de impartición de justicia penal que se discutirá en el Senado no representa un retroceso en la materia, garantizó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa diaria en la que, además, señaló que la nueva marcha por la paz, a la que convocó Javier Sicilia y Julián LeBarón, será recibida en Palacio Nacional pero no por él, sino por los titulares del gabinete de seguridad, esto para no hacer un show y cuidar la investidura presidencial.

Frente a quejas de productores en Guerrero quienes han denunciado irregularidades en el reparto de fertilizantes en 2019, el mandatario afirmó que en el presente año funcionará al 100 por ciento el sistema de distribución, el cual, dijo, enfrentó bloqueos , aunque reconoció que a la vez, hubo “ineficiencias del gobierno federal. También, sostuvo que si no se aprueba una reducción de los recursos públicos para partidos políticos, analiza enviar una propuesta desde el Ejecutivo federal para concretarlo.

Luego de que la semana pasada se esperaba la presentación de un paquete de iniciativas en el Senado en materia de justicia, López Obrador se refirió a los cuestionamientos de distintos especialistas y actores políticos que acusaron de regresión en las legislaciones vigentes, porque trascendió que parte del contenido que se esperaba fuera anunciado el miércoles pasado.

No se va a retroceder en nada, o sea, es libertad y democracia real, auténtica (...) Se inventan muchas cosas también , indicó el Presidente, quien apuntó que en caso de que se presente alguna iniciativa que cause polémica, aquí opinamos nosotros, pero no va a haber nada que signifique retroceso, nada .

Entre dichas medidas, trascendió que se buscaba que jueces y magistrados sean designados por el Senado, así como ampliar la figura del arraigo para todo tipo de delito. Ayer, el jefe del Ejecutivo precisó que para él, la reforma que más importa es elevar a rango constitucional derechos como la pensión para adultos mayores, entre otros.