Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 21 de enero de 2020, p. 4

La pretensión de rifar el avión presidencial no es una idea descabellada , es una forma de corregir el daño patrimonial heredado de una mentalidad faraónica , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante las críticas por esta opción para deshacerse de la aeronave, señaló que no es una ocurrencia, pero de no venderse terminaría costando 7 mil millones de pesos, por lo que antes del 15 de febrero se anunciará la ruta que se seguirá para su desincorporación.

Tras anunciar que la aeronave llegará a México pronto, cuando concluya su proceso de certificación, anunció que habrá acceso al público para conocerla. “Ustedes serían los primeros, y no vayan a pensar que es chayote, o sea, no. No, porque van a tener la primicia. Así como en Los Pinos, que vaya la gente, para que nunca jamás vuelvan a cometerse esas atrocidades. No queremos un México corrupto y pervertido por funcionarios insensatos, irresponsables”.

Entre críticas, ironías y hasta carcajadas, el mandatario hizo frente a los cuestionamientos, descalificó a sus críticos, celebró los memes y hasta la pretensión de hacer un cortometraje de esta historia: