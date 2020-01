E

n materia energética, siempre en referencia a administraciones anteriores, el presidente López Obrador maneja dos hipótesis y cualquiera de ellas, a su juicio, explicaría por qué los gobiernos neoliberales llevaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al borde del colapso.

La primera apunta a que los tecnócratas son muy ineficientes, mucho más de lo que imaginamos; son de parvulito, pues no es posible que en el tiempo que ellos manejaron Pemex cayera tanto la producción en 14 años. Año con año se perdía producción, al grado que se llegó a importar petróleo crudo en 2018 (por primera vez en 44 años). Entonces, esa es la explicación, la más benévola .

La segunda, que lo descrito fue una acción deliberada de destrucción de esta industria nacional. No olvidemos eso, es cosa de ver lo que nos dejaron en producción petrolera. Y lo mismo con la distribución. Dieron concesiones al por mayor a empresas particulares para distribuir gasolinas, diésel. Lo cierto es que, así como los particulares no invirtieron y no perforaron pozos y no hay resultados de la llamada reforma energética, no ha aumentado la producción de crudo de las empresas particulares. Muchas no invirtieron siquiera, se quedaron nada más con los contratos, 110 de éstos, de exploración y producción de petróleo .

Lo mismo sucedió con las concesiones federales (a particulares) para las gasolineras. “Pemex siguió con el abasto de combustibles, y en situaciones de crisis, por ejemplo, con lo del huachicol, hubo sabotaje y nos quisieron dejar sin gasolinas –que lo lograron como 15 días y gracias a la gente salimos adelante, nos tuvo paciencia, por eso se resolvió el problema– las empresas que tienen las concesiones no hicieron nada, no trajeron gasolina de fuera, lo pudieron hacer, para dar abasto”.