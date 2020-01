E

l 18 de enero de 2019, a poco más de un mes y medio de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, unos 2 mil migrantes provenientes de Centroamérica entraron a México por Tapachula, Chiapas, sin que militar, policía o burócrata alguno les pidiera que realizaran trámite alguno, sino hasta muchas horas después.

Pasamos por el puente. No hubo ningún problema, pues no había vigilancia y nada nos dijeron. No se miraba a nadie en las oficinas y las puertas estaban abiertas , dijo uno de esos migrantes a Elio Henríquez, corresponsal de La Jornada en aquella entidad federativa (https://bit.ly/36cllwb). Tonatiuh Guillén, quien era director del Instituto Nacional de Migración (INM), explicó a reporteros que los recién llegados deberían registrarse para obtener beneficios como visitantes regionales o trabajadores fronterizos . El funcionario aseguró que se estaba frente a un nuevo paradigma de México con la población que llega por el sur del país; es una nueva política migratoria que no tiene que ver con caravanas, es una decisión soberana de México con el sur .

El propio López Obrador, aún como presidente electo, había dicho el 18 de octubre de 2018: Vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos; ese es un plan que tenemos, el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo . La presunta recepción gubernamental con brazos abiertos a los migrantes y las vivas a México que en aquellos meses lanzaban dichos viajeros, cambiaron de manera abrupta a partir de que el gobierno de Donald Trump se empecinó en convertir a México en un tercer país seguro (para depositar acá a solicitantes de asilo en el país imperial mientras sus casos son resueltos en las propias cortes estadunidenses) y, sobre todo, cuando amagó con imponer aranceles a productos mexicanos si el gobierno obradorista no frenaba de manera contundente la migración centroamericana deseosa de ingresar por vías irregulares a Estados Unidos.