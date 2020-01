Ella sentencia que no habiendo unidad de propósitos y sentido de urgencia estamos muy mal parados. Necesitamos un discurso homogéneo que genere confianza acerca del proceso político para llevar gente a las urnas y eso, por ahora, no está garantizado .

Santiago. Nadie dijo que sería fácil, pero siempre sorprende tropezar con la misma piedra y constatar esa (in)capacidad que suelen tener las fuerzas progresistas para dilapidar los pocos momentos de ruptura y de logros históricos, casi siempre obtenidos muy dolorosamente, simplemente por no actuar en torno a ellos, por ejemplo, con unidad y sin hegemonías. Dicho de otra manera, esa disposición a no querer ganar cuando tiene todo para conseguirlo.

Mientras eso ocurre en la centroizquierda, la derecha se ha cohesionado casi absolutamente en torno al rechazo de una Constituyente. El desorden que reinó en sus filas desapareció y hoy es una minoría la que dice estar por la aprobación: apenas dos de los 19 senadores derechistas y 22 diputados de 71 lo respaldan. Buena parte del conservadurismo que corre a defender la herencia del pinochetismo arguye que el camino constituyente fue pactado en condiciones de violencia que le quitarían legitimidad e incluso han insinuado que podría fallar.

La idea de la violencia para deslegitimar el proceso tiene que ver con la disputa hegemónica en la derecha. Es evidente que ha habido violencia pero el responsable de garantizar el orden público es el gobierno. Tenemos un déficit en entender cuáles son las violencias que se expresan en la movilización social, que estaban enterradas y han salido a la luz. No corresponde caricaturizar esa violencia sino comprenderla, lo cual no equivale a justificarla, para dar una respuesta. La violencia sirve a todos los sectores que no creen en el proceso constituyente, de extrema derecha y extrema izquierda , dice Gloria de la Fuente.

–¿Sigue apostando el oficialismo a la teoría de que lo peor ya pasó y a hacer fracasar la agenda de cambios estructurales?

–A nadie conviene pensar que lo peor ya pasó y que la protesta no volverá a ser la misma. Con un gobierno con mínima aprobación y las instituciones desplomadas en términos de confianza, es imposible pretender que hay normalidad. Por tanto, es imposible rechazar una agenda de cambios sociales relevantes. Este movimiento ha demostrado que lo que creímos durante años, dogmas de fe sobre los cuales actuaba la política, ya no existen. Hoy es inaudito no pensar en reformas estructurales de largo plazo y que requieren un debate de sustentabilidad. La discusión acerca de un nuevo pacto social es insoslayable y no tenerla es sólo aplazar el conflicto.

–¿Con el nivel de asco existente hacia la política, puede la izquierda pretender ejercer algún tipo de articulación sobre el malestar ciudadano y la movilización social?

–Yo hablaría de las izquierdas o de las oposiciones, no de una, que pese a existir no tienen claridad de cómo enfrentar el momento político. Pretender liderar va a ser un camino largo para la política, porque implica reconstruir lazos que están rotos.

“En términos de logros, para buena parte de la sociedad chilena precarizada, hasta ahora no hay resultados tangibles fruto de la movilización.

“La conquista hasta ahora es sólo una promesa. Hay un derrotero constitucional y proyectos de ciertas políticas públicas, pero hasta aquí la conquista no se ha consolidado y sigue en riesgo. No hemos ganado porque sólo tenemos una promesa latente, una hoja de ruta. Pero dicho en buen chileno ‘en la puerta del horno se quema el pan’ y hay que estar atentos a eso: cuidar el proceso en el corto, mediano y largo plazos”.