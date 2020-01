Susana González G.

Periódico La Jornada

Martes 21 de enero de 2020, p. 16

Cualquier amenaza contra el outsourcing es un amago directo contra la industria, advirtió ayer Francisco Cervantes, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), al sostener que no hace falta una nueva reforma laboral para modificar esa forma de contratación de trabajadores, pues sólo basta con que se regule bien para que las empresas dedicadas a la tercerización cumplan con sus obligaciones.

Si la subcontratación se regula demasiado y de manera rígida vamos a perder todos los atractivos y la numeralia de exportación va a bajar , advirtió Cervantes, entrevistado tras atestiguar el anuncio de la creación de la Cámara de la Industria de la Seguridad, impulsada por las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable, ya afiliadas a la Concamin.

Además, dijo, la reforma laboral que se hizo para que fuera aprobado el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cubre por todos lados el outsourcing. La ley, expresó, es muy clara y es completamente innecesario modificarla. Sólo debe implementarse la existente.

¿Denuncias en el tratado?