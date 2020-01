Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 21 de enero de 2020, p. a12

Antonio Lozano calificó de ignorantes y faltos de actitud a los que dirigen la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), pues lo único que se ha visto es que no tienen un plan nacional, porque no existe, y trabajan a base de caprichos .

El dirigente de la Federación de Asociaciones de Atletismo sostuvo que Ana Guevara no tiene un equipo capaz y si la dirección está mal, qué podemos pensar .

Tampoco le espanta la austeridad con la que se rige el actual gobierno, ya que se ha trabajado en esas circunstancias en otras administraciones, y los deportistas son apoyados por las familias y programas estatales, municipales, educativos y privados, con excepción de los que están becados por el Fondo Nacional para el Alto Rendimiento.