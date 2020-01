El estratega reconoció que no fue fácil prescindir de la atacante, quien actualmente milita en el Atlético de Madrid de la Liga Iberdrola de España; sin embargo, apuntó que prefirió llamar a las futbolistas del torneo local para trabajar con plantel completo el mayor tiempo posible.

Pese a no haber sido convocada para participar con la selección mexicana femenil de futbol en el próximo torneo preolímpico de la Concacaf, la delantera Charlyn Corral podría volver a formar parte del Tri para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aseguró el técnico del conjunto nacional, Christopher Cuéllar.

▲ La delantera Charlyn Corral ha expresado molestia por no haber sido convocada para disputar el preolímpico de la Concacaf. Foto Jam Media

En la posición de Kenti las otras opciones que tenemos también están en el extranjero, sería el mismo caso, tenemos a Ari Romero que está en Australia. La fecha FIFA empieza el 25, tenemos a Mónica Flores que está en España en la misma posición, entonces ahí decido ir con la número uno , detalló.

Asimismo, señaló que la polémica por la ausencia de Corral en la presente convocatoria no es un asunto que distraiga a las demás jugadoras, pues el equipo está muy unido y concentrado. Ya con el grupo, lo que podemos controlar es lo que pasa aquí, no hemos tocado ese tema, pero no ha afectado lo que hacemos aquí .

Por otro lado, indicó que la madurez y el hambre de las jugadoras fueron los aspectos principales en los que se basó para conformar el actual combinado nacional que asistirá al torneo preolímpico de la Concacaf.

Tenemos un grupo que tiene experiencia, hay jugadoras que ya participaron en Copas Mundiales, preolímpicos y otras competencias, también hay elementos jóvenes con procesos en selecciones menores que han sido exitosos, entonces hay madurez futbolística y también hay hambre, jugadoras nuevas como Diana Evangelista, Mariana Cadena, que están haciendo un buen papel y es momento de apoyarlas , comentó.

El Tri femenil venció ayer 5-0 a Cruz Azul en su último partido de preparación en México antes del torneo preolímpico de la Concacaf, el cual se llevará a cabo del 29 de enero al 9 de febrero en Estados Unidos, y donde el conjunto nacional enfrentará en la fase de grupos a Jamaica, Canadá y San Cristóbal y Nieves. Las anotaciones fueron obra de Renae Cuéllar, al minuto ocho; Stephany Mayor, al 63; Liliana Mercado, al 74; y Adriana Iturbide, al 82 y al 90.

La selección viajará este miércoles rumbo a Estados Unidos, donde disputará otro duelo amistoso ante un representativo varonil.