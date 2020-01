De La Redacción

Martes 21 de enero de 2020

A cuatro meses del fallecimiento de Francisco Toledo (Juchitán, 17 de julio de 1940-Oaxaca, 5 de septiembre 2019), el Taller Fernando Sandoval, ubicado en la capital del estado natal del pintor, aloja la exposición Pruebas de estado, en la que se aprecia el proceso artístico en la gráfica del destacado creador.

‘‘Cuando Toledo trabajaba gráfica no le tenía miedo a nada, a lo que se refiere a la técnica; en una placa quitaba, ponía y ésta iba cambiando; a veces ya estaba un dibujo bien bonito y resultaba que quitaba todo para volver a comenzar en la misma placa”, explica Fernando Sandoval, director del recinto donde el maestro trabajó la gráfica durante las últimas tres décadas.

‘‘Como impresor –añade– yo me preguntaba por qué lo hacía, pero después me daba cuenta de que no era ambicioso; de alguna manera, (en lo que se refiere al mercado) no lo hacía por vender.”

Durante los años que trabajó con Toledo, Sandoval refiere que aprendió mucho, ‘‘sobre todo a no tenerle miedo a la técnica, a experimentar; en su obra se veía un resultado bueno, porque quitaba y raspaba, luego dibujaba encima y eso daba texturas fabulosas, muy exquisitas, unos grises increíbles”.

Prefería trabajar en la placa

La muestra reúne gráfica que Toledo creó en el Taller Fernando Sandoval; el visitante puede apreciar los cambios que el artista hacía en una placa para llegar a la edición final, la mayoría de tirajes pequeños.

Sandoval destaca que en el grabado algunas pruebas pudieron haber formado una edición y continuar trabajando en una placa distinta para tener más obras; sin embargo, Toledo prefería trabajar en la placa hasta lograr la pieza que quería.

‘‘Realmente el maestro le tenía cariño a lo que es el grabado. Cuando comenzaba a trabajar agarraba la placa como si fuera el papel, la punta la utilizaba como si fuera el lápiz; empezaba a trabajar sobre la lámina y cualquier técnica gráfica la trabajaba directo, nunca con un boceto.