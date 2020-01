Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 20 de enero de 2020, p. 33

De acuerdo con alumnos de educación básica, que les revisen las mochilas es una invasión a su intimidad que no ayuda a generar un ambiente escolar más seguro. El abandono de los padres y el poco interés que muestran los adultos por conocer qué piensan y opinan, también les genera inquietud.

Sería bueno que nos preguntaran nuestra opinión, porque normalmente se expresan los adultos y a nosotros también nos gustaría, por eso a veces nos sentimos un poco mal. Necesitamos recibir más atención y que nos pregunten qué pensamos , afirmó Noemí, alumna de sexto grado.

Padres de familia y maestros advierten que la implementación de Mochila segura nos coloca a todos como presuntos sospechosos, sin que se dé respuesta a los muchos problemas que tienen las escuelas con una política pública integral .

Después de conocer el caso de un estudiante de primaria que disparó contra su maestra y compañeros, para después suicidarse, en Torreón, Coahuila, Gael, de 11 años y alumno de sexto grado, considera que no sería tanto desde la escuela, sino desde la propia casa, porque lo que expresan los niños en cada plantel viene de la familia. Si uno no quiere hablar, si te estás escondiendo, es porque algo está pasando en casa, eso sería lo principal. No tendrían mucho que buscar en la escuela, sino que los papás nos pongan más atención .

A sus 11 años, Noemí, explica que aplicar el operativo Mochila segura, puede estar bien, por lo de la seguridad, pero también es un poco incómodo para algunos niños, porque traen sus cosas personales y pues ya no sería muy personal cuando todos los saben .

Considera que tener un entorno educativo más seguro demanda que los maestros le den apoyo a los niños, que tengamos confianza para confiarles si pasa algo, para evitar algún problema. Que los profesores estén atentos a los alumnos y que les podamos tener confianza .

Georgina, una de sus compañeras, advierte que pasa como con mi celular, que a veces se lo prestó a mi papá porque no tiene, pero que tal si me gusta un niño, y le escribo ahí una carta, no me gustaría que se enteraran. Por eso creo que a lo mejor no estaría bien que me revisen mis cosas, no por tener algo malo, pero son mis cosas .