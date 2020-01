Se hizo también la promesa de no ejercer represalias contra Mujeres Organizadas, mientras las expresiones gráficas se mantendrán hasta junio de 2020 y los murales lo harán de forma permanente. El muro de denuncias no será removido, siempre y cuando no se mencione en él a personas que estén enfrentando un proceso de denuncia formal por violencia de género , se señala.

El documento también se refiere a las demandas de asignación de espacios para actividades de Mujeres Organizadas, talleres de prevención de violencia de género, cursos curriculares y perspectiva de género en los planes de estudio, así como apoyo sicológico a las víctimas denunciantes, entre otros aspectos, todos con fecha de cumplimiento y entidad responsable.

Por otra parte, en las preparatorias 7 y 9, también en paro en demanda de seguridad, destitución de funcionarios y atención efectiva de los casos de violencia de género, la comunidad estudiantil analiza las propuestas entregadas por la autoridad. Aunque los quejosos han pedido retomar el diálogo el miércoles, las autoridades insisten que sea hoy, lo que al cierre de edición no se había definido.