n días recientes se registró un debate intenso en el campo de la salud pública. Esto debemos aplaudirlo. Lo negativo es que se trata de una discusión polarizante y parcial, a la que le faltan datos y argumentos y en la que sobran prejuicios. En la controversia se pretende ubicar a quienes intervienen, en uno de dos bandos, con el Poder Ejecutivo encabezando una de las facciones y con pocas posibilidades de que la polémica tenga algún efecto en la recomposición de las políticas públicas. Se trata por supuesto de la desaparición del Seguro Popular y del arranque del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

No hay sorpresa en la decisión, ya que se trata del cumplimiento de lo ofrecido durante la campaña electoral de 2018. Sin embargo, lo preocupante es que no se hayan efectuado los estudios requeridos para asumir la decisión, que no se haya convocado a una discusión con expertos y usuarios, que el diseño de la nueva política pública se acompañe primordialmente de descalificaciones al pasado, de falacias y de que se atribuyan las fallas a una corriente del pensamiento (el neoliberalismo) y, sin presentar pruebas, a la corrupción (un cáncer de nuestra sociedad).

Me parece que la discusión debería centrarse en los temas fundamentales de la salud y no en la permanencia o no del Seguro Popular, que no es sino un mecanismo financiero, con logros destacados como el representado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), con 15 años de funcionamiento, con estupendos resultados alcanzados y también con problemas por resolver. En el otro lado de la discusión se ha ubicado al establecimiento o no del Insabi.

En el centro del debate deberían estar el diseño y organización de un Servicio Nacional de Salud que forme parte del Sistema Universal de Seguridad Social; la descentralización y el financiamiento de los servicios de salud; el gran tema de los recursos humanos; las enfermedades de la pobreza, las crónicas y los grandes retos para la salud de los mexicanos; la salud mental y las adicciones; o los problemas de salud de las mujeres, de niñas, niños y jóvenes, de las personas con discapacidad y de los pueblos originarios, por mencionar sólo algunos.

En lugar de hacerlo, parecería que ahora estamos para señalar los supuestos errores y fallas de un modelo con más de tres lustros de existencia, frente a las pretendidas virtudes de un organismo que apenas nace y ya le detectamos numerosas y graves malformaciones congénitas. Con el riesgo de caer en la trampa maniquea, paso a dar algunos datos y a argumentar en consecuencia.

El Seguro Popular, que arrancó con problemas importantes, muchos de los cuales se corrigieron al paso del tiempo, logró incrementar la inversión pública en salud, reducir el gasto de bolsillo de la población y abatir los gastos catastróficos de las familias. Al final de su existencia, contaba con 53 millones de afiliados y con un catálogo de cobertura de 294 servicios y 66 enfermedades graves, al igual que con el FPGC con más de 90 mil millones de pesos para la atención de esos padecimientos, con viabilidad hasta 2025.