Lunes 20 de enero de 2020, p. 11

La convocatoria para la realización del congreso nacional extraordinario de Morena –emitida por el Consejo Nacional el sábado pasado y respaldada por 11 consejos estatales– no cumple con los requisitos suficientes y no tiene ni pies ni cabeza , afirmó la secretaria general en funciones de presidenta nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky, quien anticipó que no acudirá a dicha sesión.

Al señalar que los acuerdos que se tomen no serán válidos, adelantó que ya prepara un mensaje para advertir de eso a la militancia.

El artículo 34 de los estatutos de Morena establece que se podrá convocar a un congreso nacional extraordinario cuando lo soliciten por escrito la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) o en su caso la tercera parte de los consejos estatales .

El Consejo Nacional, que es encabezado por Bertha Luján, afirmó contar con el respaldo de la mayoría de los consejeros, además de presentar como blindaje la aprobación de 11 consejos estatales.