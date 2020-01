Hace apenas una semana, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas señaló la prevalencia de 61 mil 637 personas desaparecidas o no localizadas en el país, con un incremento promedio anual de 201.24 por ciento en los pasados 10 años, siendo Tamaulipas, Jalisco y estado de México las entidades federativas con mayor riesgo en este tipo de hechos , expuso.

En la medida en que se garantice la publicidad de la información en materia de desaparición, no sólo se estará más cerca de cumplir con los registros y herramientas incluidos en la ley general en la materia, para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, sino que también se podrá contar con estadísticas confiables y relevantes para desarrollar políticas públicas enfocadas a prevenir, investigar, sancionar y eventualmente erradicar este lamentable delito , indicó.

Un particular solicitó conocer el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en primera instancia por los delitos de desaparición de personas y desaparición forzada, así como el número de causa penal y juzgado donde se dictaron dichas sentencias, para el periodo del primero de enero de 2007 al 31 de octubre de 2019, pero sólo se le entregaron los datos de 2013 a 2019.

Inconforme porque no se le proporcionaron los datos de periodo 2007-2012, la causa penal ni el juzgado en que fueron dictadas las sentencias absolutorias, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai, que tras revisar el caso determinó modificar la respuesta de la FGR, y le instruyó hacer una búsqueda de la información solicitada en todas sus unidades administrativas competentes y proporcionar al particular el resultado de la misma.