Los casi mil indocumentados que según Contreras se encontraban en Tecún Umán llegaron desde el sábado, por lo que iglesias evangélicas y la católica les habilitaron un albergue provisional fuera del centro de la ciudad, ya que las autoridades locales no les permitieron instalarse en el parque central.

El acuerdo fue tomado ayer en esta ciudad fronteriza de Guatemala, durante una reunión a la cual acudieron unas 800 personas originarias de Honduras y El Salvador, entre otros países. Estamos esperando saber qué condiciones va a ofrecer el gobierno de México para hacer una petición, ya que no podemos venir a exigir a un país que no es el nuestro; mañana vamos a ir al puente (sobre el río Suchiate, que une a México con Guatemala) a las 4 horas , señaló Contreras en entrevista colectiva.

Acotó que el gobierno mexicano fue claro en que la caravana no ingresará, y si lo hace iba a ser con sus documentos y que todos nos íbamos a regularizar. Ese punto por una parte es bueno, pero el otro es que el gobierno nos ofrece 4 mil empleos en condiciones, lo cual es totalmente falso, cuando hay 7 mil haciendo trámites con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, ¿y qué empleos les han dado? (...) Lo del empleo es totalmente falso .

Manifestó que en la desesperación la gente podría pasar este lunes por el río Suchiate si no nos dejan pasar como el año pasado, y ahí será un gran problemón, porque la Guardia Nacional no nos va a dejar pasar .

Destacó que la mayoría de los migrantes que intentarán cruzar este lunes hacia México pretende llegar a la ciudad de Tijuana (Baja California) o a Tamaulipas .

En el puente internacional Rodolfo Robles, ubicado sobre el río Suchiate, el gobierno federal colocó junto a la reja de entrada unas bocinas para repetir el mensaje que transmitió todo el sábado: Están cruzando de manera irregular a México. Deben portar la visa mexicana o documento migratorio. No se expongan a los traficantes de personas; su vida corre peligro. No se dejen engañar. No es un hecho que Estados Unidos les otorgará asilo; al contrario, los podría regresar de inmediato a Guatemala. México le ofrece oportunidad de empleo en su país de origen .

También colocó cartulinas ante el edificio aduanal, en las que se enumeraron las poblaciones de países de Centroamérica donde los migrantes podrían acceder a empleos del programa Sembrando Vida.