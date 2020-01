E

n su baño de pueblo finsemanero, otra vez por tierras oaxaqueñas, Andrés Manuel insistió en su idea sobre el avión Boeing 787 Dreamliner que compró Calderón para Peña Nieto: venderlo, alquilarlo, rematarlo, permutarlo por medicinas o rifarlo. (Ojo: ha bajado de precio por el problema del desplome de dos aviones de esa marca). En el caso de que se decida por el sorteo, yo compraría cinco boletos de 500 pesitos. No tengo la buena suerte de aquel gobernador príista, Fidel Herrera, que iba la cafetería La Parroquia del puerto de Veracruz y se sacaba la lotería. Siempre el Gordo . Pero tampoco estoy dejado de la buena fortuna. ¿Y si me lo saco? Tres cosas que no haría: 1. Convertirlo en McDonalds o Starbucks, aunque sucursales de estas tiendas ya hay en la Muralla China y lo que fue el Muro de Berlín. 2. Acometer la creación de una línea aérea (se necesitan más recursos). 3. O volverlo a rifar, vender o rematar, aunque sería buen negocio, porque sólo había invertido 2 mil 500 pesos.

Una gran causa

¿Entonces? Si me sacara el avión, lo donaría a título gratuito. Hay diversas instituciones que sabrían sacarle provecho. La Cruz Roja, la Fundación UNAM y el Teletón, pero por diferentes razones no me inclinaría por ninguna de ellas. Tengo otra idea. Está naciendo una nueva asociación civil sin fines de lucro: el Instituto Mexicano de Economía Moral. Tiene autorización del SAT para expedir recibos deducibles de impuestos. La condición que le impondría al instituto sería que convirtiera el Boeing en una aula internacional, que organizara encuentros de opinión con empresarios y consumidores de todo el planeta, y examinara, profundizara y propagara las tesis de la economía moral. Pueden resumirse en una: la empresa social debe incluir en sus objetivos, no sólo las ganancias corporativas y de los accionistas, sino también el beneficio del consumidor, la ecología, la resiliencia frente a las prácticas corruptas. De alguna manera ya hay empresas y empresarios que trabajan en esa dirección, por ejemplo, el Consejo ( roundtable) de Estados Unidos, equivalente al Consejo Coordinador Empresarial de México. Eso haría si me sacara el avión, y mucho más, porque entre vuelo y vuelo, entre un encuentro y otro, irían surgiendo más ideas. Habría recursos suficientes para su operación mediante donativos deducibles de impuestos. Voy a comprar mis cinco cachitos.