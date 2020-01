Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de enero de 2020, p. 26

Toluca, Méx., En el estado de México ya no se entregarán notarías a amigos, colaboradores o aliados políticos del gobernador, aseguró el secretario de Justicia de la entidad, Rodrigo Espeleta Aladro, quien informó que, por instrucciones del Ejecutivo, esta práctica llegó a su fin y a partir de ahora se asignarán mediante un examen de oposición que obligará a los aspirantes a prepararse.

En el primer proceso de elección de cuatro notarios con esta modalidad, sólo dos de los 34 aspirantes inscritos alcanzaron la puntuación necesaria en el examen de oposición que exigió la convocatoria.

Así se nombró a Éric Garzón Zúñiga notario número 56 con sede en Naucalpan, y a Luis Octavio Hermoso Colín al frente de la notaría 89, con sede en Cuautitlán.

Las notarías 173, en Ixtapaluca, y 76, en Jilotepec, que también estaban a concurso, quedaron vacantes, pues los demás candidatos no aprobaron.

Alfredo del Mazo Maza asumió la gubernatura el 15 de septiembre de 2017 y prácticamente de inmediato tuvo que hacer frente a la impugnación de abogados a la designación de 12 notarios que hizo Eruviel Ávila Villegas semanas antes de terminar su gestión.

Entre los notarios nombrados por Eruviel Ávila se encontraban amigos y ex colaboradores del hoy senador de la República, aliados políticos y otros recomendados del ex presidente y ex gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Los nombramientos generaron escándalo mediático y durante casi dos años estuvieron en litigio.

Un juez federal finalmente las avaló, pues la Ley del Notariado del Estado de México prevé la posibilidad de nombramiento directo del gobernador.

Del Mazo prefirió que durante su sexenio las notarías se entreguen mediante exámenes de oposición, no sólo para acabar con la polémica, sino para garantizar un mejor servicio de los notarios.

Para ser fedatario en el estado de México se requiere ser mexicano, tener cinco años de residencia efectiva en la entidad, ser mayor de 28 años y profesional del derecho con experiencia no menor a cinco años y haber trabajado durante al menos un año en una notaría, además de acreditar un curso de formación y contar con la constancia de aspirante que expide la autoridad tras un examen.