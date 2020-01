Portaban pancartas con mensajes como Isabel Cabanillas, tu muerte será vengada , No somos carne de cañón , ¡Si tocan a una respondemos todas! y ¡Ni una más! , así como fotografías de la activista, pintora y diseñadora, a quien le sobrevive un hijo.

¿Dónde están? Las queremos de regreso. No hay por qué callar ni olvidar. No es una cifra más; es mi hermana Isabel que conmigo ya no está , decía otro de los mensajes.

Acusaron al alcalde Armando Cabada de incumplir su promesa de mejorar el alumbrado público en Ciudad Juárez, lo que ha contribuido a que aumenten los feminicidios en los recientes cuatro años.

Un hombre con un altavoz exclamó: “Le arrebataron la vida. Isabel Cabanillas estuvo con todos los colectivos, con todos los ciudadanos reunidos; dejó plasmado su arte. Por ello, activistas, padres y madres de familia que tienen una hija desaparecida o asesinada nos encontramos totalmente indignados.

No sabemos qué hacer para que esto pare, para que los investigadores den con los delincuentes .

Cincuenta elementos de la SSP fueron enviados para resguardar la integridad de las personas reunidas y, sobre todo, para que la manifestación no se salga de control , informaron mandos policiacos.

Los activistas criticaron que en lugar de proteger a los ciudadanos, principalmente a las mujeres, los agentes sean usados para intimidar a manifestantes.

En el perfil de Facebook de la organización Hijas de su Maquilera Madre se lee: Nuestra lucha es por ti, hermana, por ti y por las miles que este sistema feminicida asesina diariamente .

Lydia Graco, integrante del colectivo y administradora del grupo, escribió: Te fallé, Isa. Te debo tanto, te debo todo. Luchabas contra el feminicidio, la trata, las desapariciones. Siempre apoyaste las causas. Nos pedías que te estuviéramos informando cómo apoyar, qué hacer. Nos abrazabas y dabas besitos. Eras tan pura, estabas tan llena de vida. Te fallé, te fallamos. Nunca dejaré de exigir justicia y de gritar tu nombre. He perdido a una hija. Me han quedado sólo la rabia y el sufrimiento. #Isasomostodasluchando .

En la ciudad de Chihuahua, una mujer no identificada fue ultimada cuando circulaba en un vehículo en la entrada del fraccionamiento Senda Real. La autoridad localizó varios casquillos percutidos calibre nueve milímetros.

Con información de Notimex